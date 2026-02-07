Футболисты «Спартака» обыграли «Далянь» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Спартак» и китайский «Далянь Инбо». Команды проводили игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Встреча прошла на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты «Спартака».

Единственный мяч забил нападающий «Спартака» Никита Массалыга на 84-й минуте.

3 февраля московский «Спартак» обыграл «Пюник» из Еревана со счётом 2:0.

В следующем матче на сборах красно-белые встретятся с «Астаной». Игра состоится 10 февраля. 21 февраля «Спартак» проведёт матч с «Ростовом». 23 февраля команда Хуана Карлоса Карседо встретится с «Елимаем». Все указанные встречи начнутся в 16:00 мск.

После 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.