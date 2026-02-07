"Пари НН" проиграл в контрольном матче "Торпедо"

Команда Алексея Шпилевского сегодня, 7 февраля, проведет еще одну контрольную игру, в которой встретится с красноярским "Енисеем".

Товарищеские матчи

Голы: Александров, 3, Грулёв, 83 - Каштанов, 31, Апеков, 36, Юшин, 50, Колтаков, 85.

"Пари НН": Генералов (Кошкин, 46), Александров, Крашевский, Пигас, Чистяков, Майга (Грулёв, 46), Ермаков, Тичич, Калинский (Гуренко, 46), Бальбоа (Бедошвили, 46), Урванцев.

"Торпедо": Солдатенко, Роганович, Гоцук, Бородин, Савичев, Багиев, Орехов, Апеков, Игрок на просмотре, Камара, Каштанов.

2 тайм: Корец, Степанов, Гоцук, Иваньков, Шевченко, Чурич, Колтаков, Юшин (Шитов, 69), Ищенко, Берковский, Цыпченко.