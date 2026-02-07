Кононов высказался о будущем Уткина в "Торпедо"

Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов рассказал о возможном подписании полузащитника "Ростова" Даниила Уткина.

"Он волевой, крепкий парень, поэтому, думаю, быстро прибавит. Уже сейчас видно, как он работает: с каждой игрой становится все лучше. Думаю, мы его все-таки подпишем", – сказал Кононов.

Даниил Уткин находится на сборах в Турции и проходит просмотр в московском "Торпедо".

Первую часть текущего сезона Уткин провел в аренде в "Балтике". В составе калининградской команды атакующий полузащитник, права на которого принадлежат "Ростову", принял участие в двух матчах и провел на поле всего 69 минут.