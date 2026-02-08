Кейн забил 86 голов в 84 матчах Бундеслиги

Харри Кейн забивает в среднем больше гола за игру в Бундеслиге.

Сегодня форвард «Баварии» реализовал два пенальти на 20-й минуте матча с «Хоффенхаймом» (2:1, первый тайм) в 21-м туре.

В текущем чемпионате на счету англичанина 24 гола в 21 игре. В целом за время выступлений в Германии Кейн отметился 86 мячами в 84 матчах.

