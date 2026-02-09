«Ювентус» сыграл вничью с «Лацио» в матче чемпионата Италии

«Ювентус» и «Лацио» сыграли вничью в матче 24‑го тура чемпионата Италии. Встреча в Турине завершалась со счетом 2:2. У «Ювентуса» голы забили Пьер Калюлю и Уэстон Маккени.

У «Лацио» отличились Педро и Густав Исаксен. «Ювентус» набрал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Лацио» (33 очка) расположился на восьмой строчке. Прямые трансляции матчей чемпионата Италии смотрите на телеканалах семейства «Матч!», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Чемпионат Италии. 2025-26. Тур 24 «Ювентус» (Турин) — «Лацио» (Рим) — 2:2 (0:1) Голы: Маккени, 59. Калюлю, 90. — Педро, 45. Исаксен, 47.