Лионель Месси забил эквадорской «Барселоне» в товарищеском матче

В товарищеском матче между американским «Интер Майами» и эквадорской «Барселоной», прошедшем в Гуаякиле, аргентинский футболист Лионель Месси отметился забитым мячом. Он открыл счёт на 31-й минуте, а перед самым перерывом отдал голевую передачу на мексиканского нападающего Хермана Бертераме.

© РИА Новости / Григорий Соколов

Встреча завершилась со счётом 2:2, хозяевам удалось сравнять счёт на 87-й минуте. На протяжении большей части карьеры Месси выступал за испанскую «Барселону», позже играл за французский «Пари Сен-Жермен», а с лета 2023 года является игроком «Интер Майами».

Футболист - восьмикратный обладатель «Золотого мяча», а в составе сборной Аргентины выигрывал чемпионат мира (2022), Финалиссиму (2022) и дважды Кубок Америки (2021, 2024).

