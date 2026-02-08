Роналду и Месси могут воссоединиться в «Интер Майами»

«Интер Майами» внимательно следит за развитием ситуации вокруг Криштиану Роналду в «Аль-Насре», сообщает самый популярный фан-аккаунт португальца TCR в Х.

На фоне сообщений о недовольстве португальца трансферной политикой клуба и его возможном уходе летом интерес со стороны американского клуба усиливается. По данным источников, владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм всерьёз рассматривает вариант с приглашением Роналду.

Отмечается, что Бекхэм мечтает реализовать символичный проект и увидеть, как Криштиану Роналду и Лионель Месси сыграют вместе в одной команде до завершения карьеры.