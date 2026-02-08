«Ювентус» определил кандидатов на усиление позиции нападающего этим летом

Туринский «Ювентус» определил главных кандидатов на усиление позиции центрального нападающего этим летом. Итальянский клуб рассматривает форварда «Галатасарая» Виктора Осимхена, нападающего «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матета, а также Рандаля Коло Муани из «ПСЖ», который находится в аренде у «Тоттенхэма», сообщает Tuttosport.

«Ювентус» готов потратить на покупку нового нападающего € 20–25 млн, рассматривая его как потенциальную замену Душану Влаховичу.

После 23 матчей итальянской Серии А «Ювентус» набрал 45 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Интер», у которого 55 очков.