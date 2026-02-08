Угальде: «Мы довольны новым тренером. Сейчас в «Спартаке» прекрасная атмосфера»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что команда довольна новым главным тренером Хуаном Карседо.

Карседо был назначен на должность главного тренера «красно‑белых» в начале января. Испанец сменил на этой должности серба Деяна Станковича.

— В чем разница между Карседо и предыдущим тренером? Что можешь сказать о тренировках?

— Мы довольны новым тренером и его штабом. Сейчас в команде прекрасная атмосфера, мы все вовлечены. Нам всем нужно прибавить.

— Ты сделал выводы, почему у тебя один успешный отрезок за два года в команде — осень прошлого сезона?

— У нападающих так бывает. Моя задача работать на максимум, чтобы прибавить и забивать голы.

— Есть мнение, что при приходе Ливая Гарсии у тебя возникли проблемы с реализацией, так как тебе важно быть первым нападающим. Это так?

— Сложно говорить о прошлом периоде, я с уважением отношусь к предыдущему тренерскому штабу, моя задача работать, — передает слова Угальде корреспондент «Матч ТВ».

После 18 туров МИР РПЛ «Спартак» занимает шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. «Красно‑белые» вышли в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Прямые трансляции матчей чемпионата и Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.