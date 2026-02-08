Хусанов получил удар коленом в голову от Доннаруммы и был заменен

На 58-й минуте защитник «Манчестер Сити» в результате борьбы за мяч в штрафной оказался на газоне и получил удар коленом в голову от выбежавшего из ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

Футболисту сборной Узбекистана оказали помощь, но в итоге тренерский штаб «Сити» принял решение заменить его на Рубена Диаша.

Хусанов – лучший игрок «Ман Сити» в январе. Защитник сборной Узбекистана опередил Доннарумму и Бернарду в голосовании