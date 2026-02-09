Легионер «Динамо» заявил, что при Карпине была крайне плохая атмосфера

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес рассказал, что при Валерии Карпине игроки бело-голубых чувствовали себя некомфортно. Карпин возглавлял «Динамо» с лета по осень 2025-го. Чавес отсутствует с травмой крестообразных связок колена с лета прошлого года.

— Когда в первой части сезона смотрели матчи «Динамо», смогли для себя сформулировать причины нынешнего нахождения «Динамо» на 10-м месте в чемпионате России?

— Думаю, самой большой проблемой была атмосфера. Она была не самая лучшая для работы. Это влияло на нашу игру и тренировочный процесс. Во многих моментах игроки не чувствовали себя комфортно. Любая ошибка возникала в результате сложившейся атмосферы внутри команды — это больше всего влияло на ребят. Хотя были и матчи, где нам просто не везло.

— Поскольку вы не играли и не тренировались при Валерии Карпине, можете объяснить, как у вас возникло такое ощущение атмосферы внутри команды?

— Я чувствовал эту атмосферу всё время. Не был постоянно с командой во время матчей и тренировок, поэтому не могу вам что-то подробно сказать на эту тему. Но когда приезжал на базу «Динамо», видел своих партнёров по команде. Они были грустные, очень переживали, и было видно, что не получали удовольствие от процесса. Такая атмосфера влияла и на меня. И видел с трибуны во время матчей, что такое настроение переносится и на игры.

— Такие настроения были и у русских, и латиноамериканских футболистов?

— Здесь нет разницы между российскими и иностранными игроками. Всё, что случилось, коснулось всех футболистов «Динамо». Они не показали свой лучший футбол на поле. Атмосфера в команде была настолько плохая, что игроки не могли продемонстрировать свои лучшие качества. Были те, кто играл чуть получше, и те, кто играл чуть похуже. Но общий уровень игры команды и большинства футболистов по отдельности оставлял желать лучшего. Большинство из них не понимали требования тренера. Постановка требований или манера тренера разговаривать с командой вообще не помогли игрокам показать свои лучшие качества. Это создавало напряжение, негативно влиявшее на команду, что и было самой большой проблемой «Динамо» в первой части сезона, — приводят слова Чавеса «Известия».