Сафонов получил за матч с «Марселем» одну из самых низких оценок в команде

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил одну из самых низких оценок в своей команде от французской спортивной газеты L’Equipe за матч с «Марселем», состоявшийся в рамках 21-го тура Лиги 1. Победу в игре одержали парижане со счётом 5:0.

Французская газета оценила игру российского вратаря на 6 баллов из 10. Издание отметило два сейва российского вратаря, совершённые в начале матча и на 55-й минуте после удара головой по его воротам. При этом Сафонов получил критические замечания за первые передачи при начале атак.

Самую высокую оценку в 9 баллов получил форвард парижан Усман Дембеле, на счету которого два гола и одна результативная передача.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в семи матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил пять голов.

После 21 матча французского чемпионата «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 51 очком. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков.