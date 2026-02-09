Комментатор Орлов назвал футболиста, с которым стоит расстаться "Зениту"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал футболиста, с которым следует расстаться петербургскому "Зениту".

По словам Орлова, "Зениту" стоит расстаться с Арсеном Адамовым, потому что он не готов конкурировать за место в составе.

- Арсен Адамов, который в Зимнем Кубке РПЛ играл справа в полузащите, над Караваевым, такие две ошибки допустил… Непозволительные ошибки. Он не готов конкурировать в "Зените". Ну, уйдёт в аренду куда-нибудь, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Арсен Адамов является игроком петербургского "Зенита" с января 2022 года - всего он провел за клуб во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи. Также защитник выступал за грозненский "Ахмат", екатеринбургский "Урал" и "Оренбург". Контракт игрока с петербуржцами рассчитан до конца текущего сезона.