Скандальный режиссер высказался об игре Захаряна

Режиссер Сарик Андреасян высказался об игре российского нападающего «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в сезоне 2025-2026.

© Соцсети

«Жаль, что он постоянно травмируется и в реальности не получает игровую практику. Тут надо ждать. Может, он ее получит и как‑то взойдет», - цитирует Андреасяна «Матч ТВ».

Ранее 22-детний форвард получил травму берцовой кости. Точные сроки возвращения Захаряна на поле неизвестны.

Арсен перешел в испанский клуб 19-го августа 2023-го года из московского «Динамо» за 13 млн. евро. В сезоне 2025-2026 он провел 16 встреч, отметился 1 голом. Сейчас его рыночная стоимость на портале transfermarkt оценивается в 7,50 млн. евро.

Всего за испанский клуб Захарян провел 60 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Контракт игрока сборной России с «Реал Сосьедад» рассчитан до 30-го июня 2029-го года.