Предсказано возвращение России в мировой футбол

Бывший футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин оценил шансы российских команд вернуться в скором будущем на международные соревнования. Эксперт считает, что такой день не за горами, пишет сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

© Вести Подмосковья

«Я слышал, что к 2028 году хотят допустить до соревнований всех россиян. Верю в это и хочу надеяться, что в футболе такое тоже будет и как можно быстрее. Правда, есть пример сборной Беларуси, с которой отказываются играть, и это не очень хороший пример. Но будем надеяться, что нас допустят, и мы будем играть и доказывать кто сильнее на футбольном поле, а не в каких-то бюрократических вещах или в отстранении друг друга», - говорит Булыкин.

Возвращение российского футбола недавно не исключил президент ФИФА Джанни Инфантино. Дмитрий Булыкин не склонен слишком сильно надеяться на слова футбольного чиновника, но все же уверен, что долгожданный допуск россиян на международную арену состоится.