Три клуба интересуются игроком "Спартака"

Три клуба интересуются футболистом московского "Спартака".

© ФК "Спартак"

По информации источника, три клуба Первой Лиги заинтересованы в аренде полузащитника московского "Спартака" Максима Лайкина. Хуан Карседо удовлетворен работой молодого игрока - решение о его будущем пока не принято.

Максим Лайкин является воспитанником московского "Спартака" - он пропустил первую часть текущего сезона из-за восстановления после полученной травмы. В прошлом сезоне полузащитник на правах аренды выступал за "Нефтехимик" и "Енисей". На его счету три матча за красно-белых в официальных турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 250 тысяч евро.