Легионер «Спартака» поделился мнением о новом тренерском штабе

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде поделился своим мнением о новом тренерском штабе красно-белых во главе с испанским специалистом Хуаном Карседо.

© ФК "Спартак"

«Мы довольны новым главным тренером, довольны новым тренерским штабом. Сейчас в команде прекрасная атмосфера, очень рабочая. Мы все вовлечены. Для нас всех это был новый процесс, мы быстро схватывали. Я уверен, что мы сможем заметно прибавить», - заявил Угальде Pro-Sport Info.

5-го января 2026-го года «Спартак» на своем официальном сайте объявил о сотрудничестве с испанским специалистом Хуаном Карлосом Карседо. Контракт тренера с российским клубом рассчитан до лета 2028-го года.

После 18-ти туров РПЛ «Спартак» занимает 6 место в турнирной таблице с 29 очками в активе. Лидер чемпионата России – «Краснодар» (40).

1-го марта красно-белые сыграют против «Сочи». Матч пройдет на стадионе «Фишт». Начало встречи – 16:30 по мск.