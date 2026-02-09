В «Реале Сосьедад» рассказали о состоянии Захаряна

В «Реале Сосьедад» рассказали о состоянии Арсена Захаряна
Пресс-атташе испанского «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о состоянии российского хавбека Арсена Захаряна, который восстанавливается после травмы.
В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.