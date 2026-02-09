Воспитанник "Реала" получал предложения от российских клубов

Новичок кипрского клуба "Красава" Денис Черышев признался, что у него были предложения из России.

© ФК "Красава"

"Не хотел бы называть клубы. Из Канады было довольно конкретное предложение, из Узбекистана был явный интерес. В России из ФНЛ были какие-то предложения, но, думаю, там мне было бы тяжело адаптироваться. Варианты из РПЛ рассмотрел бы, но ФНЛ…" - сказал Черышев.

Напомним, 1 февраля, воспитанник мадридского "Реала" и бывший игрок "Севильи", "Валенсии", "Вильярреала" и "Венеции" Денис Черышев подписал контракт с киприским клубом "Красава", президентом которого является бывший российский футболист Евгений Савин.

Последним клубом в карьере Черышева был греческий "Паниониос", из которого он ушел летом прошлого года.