"Факел" договорился о трансфере защитника "Ахмата"

Воронежский клуб приобретет боснийского игрока.

По данным источника, "Факел" договорился с "Ахматом" по трансферу крайнего защитника Дарко Тодоровича. Сообщается, что клубу осталось получить согласие самого игрока.

Подчеркивается, что воронежцы хотят видеть футболиста с лета и предлагают ему контракт минимум на полтора года.

В этом сезоне Тодорович провел за "Ахмат" 6 матчей в РПЛ и 6 игр в Кубке России, в которых отдал один голевой пас. Всего на счету 28-летнего боснийца 114 матчей в составе грозненской команды и 2+8 по системе гол плюс пас.