Adidas показал мяч к финалу и плей-офф ЛЧ: «Вдохновлен идентичностью Будапешта. В основе – фиолетовый металлик с хамелеоновым пигментированным покрытием»
Adidas показал мяч, которым будут играть в плей-офф и финале Лиги чемпионов-2025/26. Решающий матч турнира пройдет в Будапеште.
«Вдохновленный идентичностью Будапешта как «Буда и Пешт – история двух городов», мяч отражает контраст и гармонию, которые определяют венгерскую столицу. Историческая архитектура встречается с яркой ночной жизнью, классическая элегантность – с современной энергией – все это воплощено в поразительном визуальном языке, созданном для самой грандиозной футбольной ночи. В основе дизайна лежит насыщенная фиолетовая металлическая основа, дополненная хамелеоновым пигментированным покрытием, которое слегка меняет тон в зависимости от света, угла и движения. Графическая система вдохновлена плавными формами и самобытной традицией модерна Будапешта, обогащенной межкультурными и региональными влияниями, сформировавшими архитектурное и декоративное искусство города. Яркая цветовая палитра отражает художественное наследие Будапешта в современном ключе, а струящиеся текстуры и светящиеся акценты перекликаются с его реками, мостами и освещенными улицами после наступления темноты. В знак уважения к местной символике, культовые мотивы льва и дракона Будапешта интегрированы в графику панелей, символизируя силу, гордость и защиту города. Больше, чем просто мяч – официальный мяч финала Лиги чемпионов-2026 служит полотном для повествования, запечатлевая суть города-хозяина и становясь частью футбольной истории в тот момент, когда он появляется на поле. В этом сезоне также отмечается 25-летие партнерства adidas с Лигой чемпионов УЕФА, знаменующее четверть века инноваций, культового дизайна и продолжающейся эволюции легендарного мяча Starball, который помог сформировать облик и стиль самого престижного футбольного турнира на мировой арене», – сказано в сообщении на сайте УЕФА.
Adidas показал мяч к финалу и плей-офф ЛЧ: «Вдохновлен идентичностью Будапешта. В основе – фиолетовый металлик с хамелеоновым пигментированным покрытием»
Болид «Бенеттона» Шумахера продали на аукционе за 5 миллионов евро
Орлов о Соболеве: «Мне в страшном сне не могло бы присниться, что он сильнее Гонду. Но тут российский паспорт…»
Adidas показал мяч к финалу и плей-офф ЛЧ: «Вдохновлен идентичностью Будапешта. В основе – фиолетовый металлик с хамелеоновым пигментированным покрытием»
Болид «Бенеттона» Шумахера продали на аукционе за 5 миллионов евро
Орлов о Соболеве: «Мне в страшном сне не могло бы присниться, что он сильнее Гонду. Но тут российский паспорт…»