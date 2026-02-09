Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о планах на тренерскую карьеру.

© РПЛ

«Надо ждать серьезных предложений. Чтобы были большие задачи, вызовы. Не надо идти тренировать просто для того, чтобы где-то засветиться, поболтаться с командой, и после этого Глушаков станет тренеришкой. А так, кукурузу охранять не хочется», — заявил Глушаков.

Полузащитник выступал за столичный «Спартак» в период с июля 2013 года по июль 2019-го. Вместе с красно-белыми хавбек становился чемпионом России (2017), а также завоевал национальный Суперкубок (в сезоне 2017/18).

28 августа 2024 года провёл последний матч на профессиональном уровне в Кубке России против «Локомотива». 11 октября 2025 года официально завершил карьеру, сыграв в прощальном матче между легендами «Спартака» и «Локомотива».