Экс-арбитр высказался о словах Мбаппе в адрес рефери

Бывший судья Павел Фернандес прокомментировал выпад нападающего Килиана Мбаппе в адрес четвёртого арбитра в перерыве матча 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» победили «Валенсию» со счётом 2:0.

«Мбаппе назвал четвёртого арбитра клоуном прямо в лицо, и ничего не произошло. У нас, судей, будут проблемы, если мы не сможем принять меры против такого поведения», — написал Фернандес на своей странице в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что гневную реакцию Мбаппе вызвал эпизод, произошедший незадолго до перерыва. Судья зафиксировал офсайд у форварда после выноса мяча защитниками «Валенсии». Француз не понимал, почему ему засчитали офсайд, и попросил четвёртого арбитра объяснить принятое решение.