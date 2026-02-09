"Факел" может арендовать игрока "Локомотива"

Воронежцы рассчитывают взять в аренду игрока "железнодорожников".

По информации источника, "Факел" заинтересован в 21-летнем полузащитнике "Локомотива" Даниле Годяеве. Сообщается, что воронежский клуб рассматривает вариант аренды с правом выкупа, однако "железнодорожники" не хотят включать данную опцию.

Годяев - воспитанник Академии "Локомотива". В текущем сезоне хавбек принял участие в 5 матчах за красно-зеленых в чемпионате и Кубке России, в которых провел на поле всего 106 минут игрового времени и не отличился результативными действиями.