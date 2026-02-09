Экс-защитник «Химок» высказался о приглашении священника на стадион

Бывший защитник «Химок» Брайн Идову высказался о приглашении священника на стадион подмосковного клуба.

© Sports.ru

– В последние годы «Химки» стали клубом-мемом. Как это воспринималось изнутри?

– Поначалу было обидно, что команда попадает в новостные ленты только из-за этого. Мы могли показывать симпатичный футбол, добиваться результата, но в медиа все равно обсуждали только нефутбольные моменты. Потом к этому привыкаешь и уже не обращаешь внимания.

– История о священнике на стадионе была при вас?

– Да. Он приходил, освящал арену, но для меня это обычная практика. Когда я был в «Амкаре», у нас и козла по полю на стадионе водили, а потом резали на счастье, чтобы прервать неудачную серию. Да и батюшка тоже приходил. Для меня это был первый профессиональный клуб в карьере, поэтому думал, что такое в порядке вещей.

– Результаты в «Амкаре» улучшились?

– В любом случае это один из способов объединить команду, почувствовать веру в свои силы. Мол, мы сейчас что-то сделаем, и у нас все пойдет по-другому. И ведь в основном это работало. Люди, которые хотят что-то поменять, ищут разные методы выхода из кризиса. Так что я к этому всегда относился нормально, с пониманием.

Понятное дело, не представляю, чтобы в «Локомотиве» или «Зените» прибегали к подобному, но каждый находит свои пути. Посмотрите на тренера «Челси», который заставляет игроков собирать лего. Хотя я сомневаюсь, что тот же Лиам Росеньор смог бы убедить Винисиуса или Мбаппе собирать детский конструктор, – сказал Идову.