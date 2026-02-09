«Зенит» победил «Динамо» из Самарканда

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Динамо» из Самарканда. Команды провели игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Встреча прошла в Абу-Даби (ОАЭ). Победу в матче со счётом 1:0 одержали подопечные Сергея Семака.

Единственный мяч во встрече забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин на пятой минуте.

Ранее «Зенит» провёл два матча в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ, в которых одержал победу над московским «Динамо» (2:1) и разгромно проиграл «Краснодару» (0:3).

После 18 встреч Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.