Дубайский клуб арендует игрока "Родины"

Дубайский клуб арендует игрока москвичей.

По данным источника, сенегальский вингер "Родины" Папе Гуэйе продолжит карьеру на правах аренды в "Дубай Юнайтед", который возглавляет Андреа Пирло.

Сообщается, что сегодня, 9 февраля, в Азии закрывается трансферное окно, а в 22-летнем игроке был заинтересован лично бывший хавбек сборной Италии.

В текущем сезоне Гуэйе провел за "Родину" 19 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.