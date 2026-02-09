Выяснилось, под каким номером Дуран будет играть за «Зенит»

$77.0591.05

Джон Дуран будет играть за «Зенит» под 9‑м номером

Колумбийский нападающий Джон Дуран будет играть за «Зенит» под номером 9, сообщает пресс‑служба петербургского клуба.

© ФК «Зенит»

«Зенит» в понедельник объявил об аренде 22‑летнего форварда у саудовского «Аль‑Насра» до конца сезона‑2025/26.

Последним, кто выступал за «сине‑бело‑голубых» под 9‑м номером, был полузащитник Жерсон, покинувший команду в январе.

Команда Сергея Семака принимает участие в Winline Зимнем кубке РПЛ в Абу‑Даби. Во вторник «Зенит» сыграет с ЦСКА, начало — в 10:00.

Прямую трансляцию игры смотрите с 9:30 на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

