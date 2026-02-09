Президент «Барселоны» подал в отставку

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и остальные члены правления «Барселоны» подали в отставку, чтобы у них была возможность баллотироваться на ещё один срок.

Это процедура является обязательной перед выборами президента каталонского клуба.

«Президент Жоан Лапорта подал в отставку, чтобы баллотироваться на новый срок. Эта отставка была официально принята на очередном заседании Совета директоров в понедельник, на котором было официально опубликовано объявление о выборах. После оформления этих отставок Совет директоров продолжит исполнять свои обязанности до конца срока своих полномочий», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Выборы нового президента каталонского клуба состоятся 15 марта, а с 1 июля победитель займёт свою должность официально.