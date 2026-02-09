«Краснодар» прислал «Ростову» запрос по защитнику

«Краснодар» сделал запрос «Ростову» по защитнику Илье Вахании. Сделка зимой маловероятна.

© ФК «Ростов»

По данным источника, желто-синие не планируют продавать правого защитника раньше следующего сезона, однако «быки» предпримут попытку. Transfermarkt оценивает россиянина в 3 млн евро.

В текущем розыгрыше РПЛ Вахания провел 18 матчей, забил гол и отдал голевую передачу. Илья – воспитанник «Зенита».

С 2023 года защитник вызывается в сборную России – провел девять матчей, отметился голом и голевой передачей.

Запасной вариант «Краснодара» на случай срыва сделки по Вахании – Максим Ненахов из «Локомотива».