Боснийский нападающий «Акрона» Ифет Джаковац рассказал, как форвард Артём Дзюба мотивировал тольяттинскую команду на матч с «Зенитом».

«Перед матчем с «Зенитом» у нас состоялась встреча. На ней Дзюба сказал, что мы хорошая команда, должны бороться друг за друга и верить. Так и случилось», — сказал Джаковац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, суммарно Дзюба провёл 460 матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги, забил 174 гола и сделал 107 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России по футболу. Помимо «Акрона», Артём выступал за «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и ряд других российских команд.