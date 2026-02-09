Игрок «Пари НН» перейдет в «Ахмат»

Футболист «Пари НН» Валерий Царукян перейдёт в грозненский «Ахмат» на правах аренды с правом последующего выкупа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Так, Валерий Царукян подпишет контракт с «Ахматом» сегодня, 9 февраля, вечером. У грозненского клуба будет право выкупа игрока после аренды за 20 млн рублей.

Ранее стало известно, что Царукян проведёт с «Ахматом» зимние учебно-тренировочные сборы, по результатам которых и будет принято решение по дальнейшей судьбе футболиста.

В первой части сезона Царукян сыграл за «Пари НН» четыре матча в Мир РПЛ и две встречи в Кубке России.