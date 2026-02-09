Стало известно, кем "Зенит" интересовался до аренды Дурана

"Зенит" мог подписать форварда "Штутгарта"
Стало известно, кем интересовался петербургский клуб до аренды Джона Дурана.
По информации источника, "Зенит" рассматривал возможность пописания нападающих Эрмедина Демировича из "Штутгарта" или Симона Банзы из "Аль-Джазиры", пока не договорился об аренде форварда "Аль-Насра" Джона Дурана.
27-летний Демирович сыграл в этом сезоне в 19 матчах за "Штутгарт" во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 2 ассиста.
29-летний Банза провел в составе "Аль-Джазиры" в текущем чемпионате и Кубке ОАЭ 8 игр и отличился двумя голами.