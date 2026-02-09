Футболисты "Крыльев Советов" и "КАМАЗа" устроили массовую драку

Игроки "Крыльев Советов" и "КАМАЗа" устроили драку.

Сегодня, 9 февраля, в Турции состоялся товарищеский матч между "Крыльями Советов" и "КАМАЗом" в рамках зимних тренировочных сборов. Игра была досрочно завершена после первого тайма. Со счетом 1:0 победила команда из города Набережные Челны.

Встреча была остановлена из-за массовой драки. На 34-й минуте защитник самарцев Доминик Ороз был удален с поля за вторую желтую карточку. Также красные карточки были показаны хавбеку Максиму Витюгову и Николаю Рассказову.