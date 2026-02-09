$77.0591.05

Глава норвежской федерации о словах Инфантино про возможный допуск России: «Сейчас неподходящее время для такого заявления. В УЕФА и ФИФА этот вопрос не поднимался»

Президент Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс отреагировала на слова Джанни Инфантино о возможном допуске России.

В Норвегии раскритиковали идею о допуске российских команд
Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) заявил, что отстранение России стоит отменить:

«Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».
«Мы критикуем тот факт, что это было сказано сейчас. Сейчас неподходящее время для такого заявления, и я не слышала об этом ни в одной организации. По крайней мере, в УЕФА этот вопрос не поднимался политически, и я также не слышала об этом от ФИФА. Об этом было сказано в СМИ. Я прочитала об этом там, так же, как и вы, и это никогда не было хорошим методом в таком большом и деликатном деле», – сказала Клавенесс в интервью NTB.
