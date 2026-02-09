Защитник "Крыльев Советов" разбил лицо игроку "КАМАЗа"

Стало известно, с чего началась массовая драка игроков в контрольной игре.

Как сообщалось ранее, товарищеская встреча "Крыльев Советов" и "КАМАЗа" остановлена после первого тайма из-за драки. Игра была завершена при счете 1:0 в пользу "автозаводцев".

На 44-й минуте защитник самарцев Николай Рассказов нанес хавбеку Ацамазу Ревазову удар головой в лоб, в результате чего лицо соперника было разбито до крови. В ответ на это на поле выбежали футболисты и обслуживающий персонал обеих команд, что привело к массовой драке между участниками.