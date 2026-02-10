Экс-игрок «Спартака» хочет вернуться в клуб

Экс-защитник "Спартака" Павел Маслов заявил о желании вернуться в клуб в качестве генерального директора.

Игрок заявил, что планирует воплотить планы в реальность в 2034-м году.

"Может быть так, что вернусь в "Спартак"? Может быть. Мне 25, в 2034 — генеральным директором", - сказал Маслов в выпуске на ютуб-канале "Спартак Шоу".

Павел Маслов выступал за московский "Спартак" с 2019 по 2024 год. Защитник принял участие в 77 матчах во всех турнирах за красно-белых, забив 2 гола и отдав 2 ассиста. Сейчас Маслов выступает за песчанокопскую "Чайку".