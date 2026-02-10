Тренер ПСЖ Энрике ответил на вопрос, является ли Сафонов основным вратарем в клубе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, является ли российский голкипер Матвей Сафонов первым номером в клубе. В матче 21-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (5:0) Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл на «ноль»

— Матвей Сафонов официально является вашим первым номером?

— Мне повезло иметь трёх вратарей очень высокого уровня. Я бы не стал говорить об этом индивидуально — все трое готовы помочь команде, — приводит слова Энрике Le Parisien.

Сафонов вышел в основном составе «ПСЖ» в третий раз подряд.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в семи встречах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил пять голов. На счету российского вратаря три «сухих» матча в нынешнем сезоне.