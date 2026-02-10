Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин оценил переход Джона Дурана в "Зенит".

"Дуран — топовый футболист, игрок элитного уровня. Думаю, это большой трансфер для "Зенита" и всей РПЛ. Главное, чтобы он смог адаптироваться", - сказал Булыкин "РБ Спорт".

"Зенит" объявил о трансфере Джона Дурана 9 февраля. Российский клуб арендовал форварда у "Аль-Насра" из Саудовской про-лиги. Трудовое соглашение колумбийского нападающего с санкт-петербуржцами рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее форвард также выступах за турецкий "Фенербахче".

"Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. После 18-ти туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 39 очков. У лидирующего "Краснодара" на данный момент 40 очков.