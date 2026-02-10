Опубликован состав "Спартака" на матч против "Астаны"

Красно-белые объявили состав на товарищескую игру.

Во вторник, 10 февраля, московский "Спартак" проведет контрольный матч против самого титулованного клуба Казахстана - "Астаны". Игра в рамках зимних сборов начнется в 16:00 по Москве.

Напомним, в субботу, 7 февраля, красно-белые выиграли в товарищеской встрече у "Даляня Инбо" из китайской Суперлиги со счетом 1:0. Победный гол на 84-й минуте записал на свой счет полузащитник Никита Массалыга.