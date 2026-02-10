Стала известна сумма трансфера защитника «Пари НН» в «Краснодар»

Нападающий «Пари НН» Хуан Боселли проходит медосмотр перед переходом в «Краснодар». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Игрок уже прибыл в расположение нового клуба. Сумма трансфера составит 60 млн рублей + 15 млн рублей бонусами за чемпионство + 15 млн рублей, если будет выигран ещё один титул. Зарплата игрока составит около 6 млн рублей в месяц.

В нынешнем сезоне Боселли принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.