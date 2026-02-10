Ямаль рассказал о жизни вне футбола

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль поделился подробностями своей личной жизни. 18-летний игрок каталонского клуба высказался о своих увлечениях и занятиях вне футбольного поля. Он отметил, что ранее посещал кулинарные курсы, но решил прекратить занятия.

«Правда в том, что я бросил [кулинарные курсы], потому что это было не для меня. Я был очень плох, очень плох. В лучшем случае я могу приготовить вам наггетсы из картошки. [В свободное время] я делаю то, что делает любой 18-летний: общаюсь с друзьями, присматриваю за братом, играю в PlayStation, гуляю… Что-то вроде этого. Я стараюсь проводить время с друзьями и жить своей жизнью. Стараюсь не сосредотачиваться исключительно на футболе, не концентрироваться постоянно на матче или не смотреть видео с защитником, против которого играю, ничего подобного. Я стараюсь наслаждаться каждым днём и, находясь на поле, выкладываться на полную, но и покидая поле, я делаю то же самое, максимально отключаясь от футбола», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.