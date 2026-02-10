Дуран о переходе в «Зенит»: «Я очень вдохновился описанными задачами. Для себя и семьи стараюсь выбирать лучшие пути»
Джон Дуран рассказал, как решил перейти в «Зенит».
22-летний колумбийский форвард «Аль-Насра», в первой половине сезона игравший за «Фенербахче», арендован клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона.
– Как принимали решение о переходе в «Зенит»?
– Были разные варианты, но я выбрал именно «Зенит», после того как поговорил с представителями клуба и, конечно, с Вильмаром Барриосом.
Мне описали задачи «Зенита», которыми я очень вдохновился, настолько, что захотелось продолжить карьеру именно здесь. Для себя и своей семьи стараюсь выбирать лучшие пути. Считаю, что в «Зените» добьюсь успеха и буду счастлив, – сказал Дуран.
«Ахмат» и Гандри расторгли контракт. Защитник сборной Туниса провел 63 матча за клуб
Дуран о переходе в «Зенит»: «Я очень вдохновился описанными задачами. Для себя и семьи стараюсь выбирать лучшие пути»
Боселли переходит в «Краснодар» за 60+30 млн рублей из «Пари НН». Зарплата около 6 млн в месяц («Чемпионат»)
«Ахмат» и Гандри расторгли контракт. Защитник сборной Туниса провел 63 матча за клуб
Дуран о переходе в «Зенит»: «Я очень вдохновился описанными задачами. Для себя и семьи стараюсь выбирать лучшие пути»
Боселли переходит в «Краснодар» за 60+30 млн рублей из «Пари НН». Зарплата около 6 млн в месяц («Чемпионат»)