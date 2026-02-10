Джон Дуран рассказал, как решил перейти в «Зенит».

22-летний колумбийский форвард «Аль-Насра», в первой половине сезона игравший за «Фенербахче», арендован клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона.

– Как принимали решение о переходе в «Зенит»?

– Были разные варианты, но я выбрал именно «Зенит», после того как поговорил с представителями клуба и, конечно, с Вильмаром Барриосом.

Мне описали задачи «Зенита», которыми я очень вдохновился, настолько, что захотелось продолжить карьеру именно здесь. Для себя и своей семьи стараюсь выбирать лучшие пути. Считаю, что в «Зените» добьюсь успеха и буду счастлив, – сказал Дуран.