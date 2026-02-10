«Ахмат» расторг контракт с защитником

«Ахмат» и Гандри расторгли контракт. Защитник сборной Туниса провел 63 матча за клуб
«Ахмат» объявил о расторжении контракта с защитником Надером Гандри.
«Защитник Надер Гандри покинул расположение грозненцев на турецких сборах. Клуб и футболист расторгли трудовой договор по согласию сторон.
Гандри перешел в «Ахмат» зимой 2024 года, сыграв с тех пор за клуб 63 матчах и забив 5 голов.
Благодарим Надера за совместную работу, желаем удачи и успехов!» – говорится в сообщении клуба РПЛ.
Статистику игрока сборной Туниса можно найти здесь.
