«Ахмат» расторг контракт с защитником

«Ахмат» объявил о расторжении контракта с защитником Надером Гандри.

«Защитник Надер Гандри покинул расположение грозненцев на турецких сборах. Клуб и футболист расторгли трудовой договор по согласию сторон.

Гандри перешел в «Ахмат» зимой 2024 года, сыграв с тех пор за клуб 63 матчах и забив 5 голов.

Благодарим Надера за совместную работу, желаем удачи и успехов!» – говорится в сообщении клуба РПЛ.

Статистику игрока сборной Туниса можно найти здесь.