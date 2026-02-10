Станкович хотел подписать звезду «Локомотива» в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что хотел подписать защитника Наира Тикнизяна, когда тот выступал за «Локомотив». Сейчас Станкович работает в «Црвене Звезде», где играет и Тикнизян.

«Он играл против меня в России. Скажу честно, чтобы в «Спартаке» не обиделись – мы искали левого защитника. Когда «Звезда» подписала Тики, я сказал: «У нас был прямо под носом левый защитник, и он ушёл». Я настаивал на его сохранении в белградской команде, потому что смотрел матчи и знаю его по России. Парень работает с высокой интенсивностью всю игру. Кто-то делает разницу дриблингом, движением, а кто-то — постоянством. Надо только сократить этот разрыв между плохим и хорошим, создать какой-то стандарт, сделать так, чтобы плохое и хорошее не были огромной разницей», — приводит слова Станковича сербское издание Maxbet Sport.