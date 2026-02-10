ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Зимнего Кубка

Сегодня, 10 февраля, состоялся матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московский ПФК ЦСКА. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 10:00 мск. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался ЦСКА — 4:3.

ЦСКА открыл счёт на 9-й минуте игры — первый гол забил Кирилл Глебов. В концовке первого тайме «Зенит» сравнял счёт усилиями Вендела. Но уже после перерыва, на 49-й минуте, защитник ЦСКА Жоао Виктор вновь вывел армейцев вперёд, замкнув подачу с углового. Однако на 90-й минуте капитан петербуржцев Дуглас Сантос забил спасительный гол и перевёл игру в серию послематчевых пенальти. В серии одиннадцатиметровых сильнее и удачливее оказался ПФК ЦСКА.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».