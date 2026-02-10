$77.6592.01

Томас Тухель может возглавить клуб АПЛ после чемпионата мира 2026 года

Чемпионат.com

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассматривается на пост главного тренера «Ньюкасл Юнайтед» по окончании контракта с национальной командой. Об этом сообщает TEAMtalk. Контракт Тухеля действует до конца финального этапа чемпионата мира 2026 года этим летом.

Тухель может возглавить клуб АПЛ
© Чемпионат

Согласно информации источника, тренер «Ньюкасла» Эдди Хау, скорее всего, покинет свой пост по окончании сезона. Болельщики выражают недовольство тем, что команда занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Хау сам отметил, что уйдёт с должности, если почувствует, что не может вывести клуб на новый уровень.

Тухель, которому 52 года, дважды выигрывал Лигу 1 с «ПСЖ» и один раз Лигу чемпионов с «Челси». Бывший тренер дортмундской «Боруссии» также привёл «Баварию» к титулу чемпиона Бундеслиги в сезоне-2022/2023.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости