Защитник "Зенита" прокомментировал поражение от ЦСКА

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев высказался об игре против ЦСКА в Зимнем кубке РПЛ (2:2, 3:4 - по пенальти).

"В плане результата мы, конечно, недовольны. И после игры с "Краснодаром" были разговоры по поводу того, как должны действовать в обороне. А по поводу матча с ЦСКА... Надо было реализовывать свои моменты, которые мы создали", - сказал Дивеев в интервью пресс-службе РПЛ.

Сегодня, 10 февраля, состоялся матч между "Зенитом" и ЦСКА в рамках третьего тура Зимнего кубка РПЛ. Основное время игры завершилось вничью со счетом 2:2, в серии пенальти победу одержала московская команда - 4:3.

На данный момент петербуржцы с 4 набранными очками занимают третье место в турнирной таблице турнира.