Семак объяснил поражение от ЦСКА

Семак о поражении от ЦСКА: «Оборона «Зенита» смотрится не так надежно, как бы хотелось. Не хватает свежести и легкости»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении от ЦСКА (2:2, 3:4 по пенальти) в матче WINLINE Зимнего кубка РПЛ.
«Хорошая игра. Видно, что на сегодняшний день команды не хватает на 90 минут. Есть определенные моменты в связи с сыгранностью в защите. Оборона смотрится не так надежно, как бы хотелось. Но это как раз та пища, которую мы ждем от таких матчей. Создавали достаточно моментов, но реализация… Не хватает свежести и легкости. Педро молодец, вырос в зрелого игрока, он один из лидеров нашей команды, мастер и универсальный игрок. Играет надежно, понимает позицию», – сказал Семак.
