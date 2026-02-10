Семак назвал одного из лидеров «Зенита»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об игре 20-летнего вингера сине-бело-голубых.

"Педро молодец, вырос в зрелого игрока, он один из лидеров нашей команды, мастер и универсальный игрок. Играет надежно, понимает позицию", - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".

Педро присоединился к "Зениту" в феврале 2024 года, перебравшись в Санкт-Петербург из "Коринтианса". В текущем сезоне 20-летний крайний нападающий принял участие в 23 матчах за сине-бело-голубых в чемпионате и Кубке России, в которых отметился тремя забитыми голами и тремя результативными передачами. Контракт бразильца с клубом действует до лета 2030 года.